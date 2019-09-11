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Жизнь

Спалился: стало известно, как алтайский губернатор проводит воскресные утра

В воскресенье, 8 сентября барнаульцы встретили губернатора Алтайского края Виктор Томенко на пробежке на лыжной базе «Динамо». Фотографию с ним опубликовал Александр Фрей в Instagram.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Сам Виктор Томенко тоже есть в Instagram. Он считает, что аккаунт в этой социальной сети стал для него хорошим каналом обратной связи.

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