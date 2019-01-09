Алтайский губернатор рассказал, как ведет Инстаграм и почему не верит Телеграму

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко считает, что аккаунт в Инстаграме стал для него хорошим каналом обратной связи. В интервью журналистам он рассказал, что теперь, заходя в понедельник на планерке может сказать подчиненным, что как популярный инстаблогер хотел бы задать им ряд нелицеприятных вопросов.

17 декабря губернатор завел аккаунт в Инстаграм. До этого ни в одной соцсети его страничек не было.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Не было такой потребности. Однако и мой статус поменялся, и потребности возникли другие. И мы, обсудив с коллегами, с которыми формируем и реализуем информационную политику, пришли к выводу о необходимости использовать эту возможность. Как эта штуковина работает, я точно не знал. Что есть возможность поставить картинку, видео и получить кучу комментариев, мне стало понятно быстро. И мы запустились.

Первым, на кого подписался Томенко, стала журналистка канала «Катунь 24» Анастасия Романова. Томенко объяснил, как это вышло.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Все очень бурно на это отреагировали. Ей-богу, нечаянно получилось. Куда-то, видимо, ткнул. Никого рядом не было и не у кого было спросить, как отписаться. Полсуток я искал такую возможность. Потом подписался на людей, информацию от которых мне хотелось бы получать: на Собянина, на Решетникова, на Травникова, на Венедиктова, на наши СМИ. Потом подумал, что неудобно получилось, — и вернул Анастасию в подписки.

Виктор Томенко. Анна Зайкова , altapress.ru

Глава региона признался, что ведение странички занимает много времени. А у него его нет. Поэтому, по признанию Томенко, он выработал стратегию: нечастые, но интересные посты от него лично.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я, конечно, мог бы поручить коллегам выставлять по три-четыре новости в день. Но эта же информация есть на официальных каналах. Зачем повторяться?

Комментариев и вопросов посыпалось много. Губернатор признается, что не может работать с ними, как с теми, что поступают к нему официальным путем.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Я утону. А дел вот столько (чиркает ладонью по шее). Поэтому если я считаю вопрос важным, то запускаю его в работу в наши органы власти. Не такие, как «когда же это все закончится?». Но если мне пишут, что школьный автобус прохудился, мне понятно, кто и как его может решить.

Глава региона оценивает этот канал как «хороший источник прямой связи». На вопрос, добавляет ли это работы ведомствам, он ответил, что, с одной стороны, да, но с другой, такой способ может и стать хорошей помощью.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Если к этому относиться не как к необходимости писать большой опус, почему что-то сделать невозможно, а взять и там, где это требуется, сделать организационный звонок, посмотреть, учтен ли тот же автобус в программе, то это только помощь в работе. И возможность пусть по меркам края мелкие вопросы, но порешать.

А вот к информации в Телеграме Виктор Томенко относится скептически.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Когда я читаю там о себе, то понимаю, что 90% не попадает в точку. Соответственно, оценивая, могу ли оттуда выудить полезную информацию о других, я говорю «нет». Отношусь к этому очень критично.

После разговора с журналистами губернатор легко согласился на селфи и выставил его в Инстаграм.