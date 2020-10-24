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Жизнь

Спасать Алтай от коронавируса прибыли врачи известного московского медцентра

Бригада медиков прибыла в Республику Алтай для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

На Алтай приехали три анестезиолога-реаниматолога из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Ранее глава региона Олег Хорохордин обратился в федеральный центр за помощью.

Медики имеют опыт работы в моногоспиталях Москвы. Они уже приступили к работе — двое в госпитале республиканской больницы, один — в Майминской районной больнице.

Ситуация в Республике Алтай напряженная. В семи коронавирусных госпиталях развернули 493 койки, более 400 из которых уже заняты.

22 октября выявили 192 новых случая коронавирусной инфекции. Всего подтверждено 6 272 случая заболевания, выздоровели 4292 человека, произошло 38 летальных случаев.

Ранее минздрав Алтайского края также начал привлекать медиков из других регионов.

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