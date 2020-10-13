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Жизнь

В Кремле сказали, как решить проблему дефицита врачей на Алтае

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поможет регионам при нехватке врачей. Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, что делать с дефицитом медиков, например, в Алтайском крае.

Красная зона. Коронавирус.
Красная зона. Коронавирус.
altairegion22.ru

Песков привел пример Москвы, которая отправила своих медиков в другие города, пишет РБК.

«Нет сомнения, что если регионы будут обращаться в штаб, то будет приниматься решение о такой взаимопомощи. Эта практика тоже была апробирована и отлажена», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее министр здравоохранения региона Дмитрий Попов пожаловался на нехватку врачей, добавляет издание.

В то же время минздрав Алтайского края уже начал привлекать медиков из других регионов, сообщил ТАСС.

«В настоящее время для работы в инфекционных госпиталях привлечены пять врачей из Красноярского края, два врача и один средний медработник из Новосибирской области, два врача из Москвы, один врач из Калининградской области», — заявили в ведомстве.

Ранее altapress.ru сообщал, что очень остро нехватку медиков ощущают в районах. Главврач заринской больницы рассказал о колоссальном дефиците работников.

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