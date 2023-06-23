Спасатели из Ханты-Мансийска будут тушить пожар в Егорьевском районе

Всего прибывших пожарных - 30. Все спасатели обеспечены специальным снаряжением.
Они должны в кратчайшие сроки остановить огненную стихию в Егорьевском районе.
Оперштаб займется защитой людей и их имущества, а также спасением леса.
С воздуха ситуацию контролирует вертолет «Робинсон». Кроме того, самолет-амфибия БЕ-200 уже четыре десятка раз сбрасывал воду на огонь.
В ближайшее время в регион готовы прибыть еще полсотни профессиональных пожарных со специальной подготовкой.
Напомним, что пожар вспыхнул на территории Лебяжинского лесничества 19 июня.
Ранее площадь пожара в Егорьевском районе выросла до 9 тыс. га. Полиция возбудила уголовное дело.