Спасатели показали видео «тушения» корабля с кинотеатром на Телецком озере

На Телецком озере в районе села Иогач спасатели впервые провели пожарно-тактические учения по тушению огня на корабле «Пионер Алтая». Это самый крупный теплоход Республики Алтай и Алтайского края.

На учениях проверили готовность подразделений Турочакского пожарно-спасательного гарнизона к тушению пожаров на туробъектах речного транспорта, уровень подготовки начальства по руководству действиями пожарных подразделений и другие навыки.

По легенде, возгорание возникло в помещении кинотеатра. Команда корабля предприняла все необходимые меры для тушения очага пожара. Члены экипажа задействовали противопожарные системы, имеющиеся на корабле и причалили судно к берегу.

Один человек оказался за бортом, его спасли инспекторы ГИМС.

В ликвидации условного пожара было задействовано 23 человека личного состава пожарных подразделений, 6 пожарных автомобилей, 2 инспектора ГИМС, 1 плавсредство.

Корабль «Пионер Алтая» принадлежит индивидуальному предпринимателю. На судне перевозят грузы и устраивают туристические походы.

Общая площадь теплохода составляет 345 кв.м., это самый большой прогулочный теплоход в Республике Алтай и Алтайском крае. На верхней палубе, находятся открытая терраса, место для отдыха с лавочками на корме плавательные средства для спасения людей. В трюме располагаются кинозал, машинное отделение, буфет, каюты.

На корабле одновременно могут находиться до 205 человек.