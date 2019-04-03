Спасатели сообщили о возможном взрыве льда у Рубцовска

В ближайшие дни рост уровней воды ожидают у Рубцовска на реке Алей, а также в селе Белоглазово Шипуновского района на реке Чарыш. В первом случае складываться наиболее серьезная ситуация, сообщает 3 апреля пресс-служба ГУ МЧС по краю.

На Алее образовался ледовый затор. Вполне возможно проведение взрывных работ на ледовой пробке в ближайшее время, говорят спасатели.

В городе подготовлено два пункта временного размещения на случай эвакуации населения, а также необходимый транспорт.

Обстановка находится на контроле МЧС. Значительного ухудшения ситуации, подтоплений жилых домов пока не зафиксировано.