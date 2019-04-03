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4 апреля
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Жизнь

Спасатели сообщили о возможном взрыве льда у Рубцовска

В ближайшие дни рост уровней воды ожидают у Рубцовска на реке Алей, а также в селе Белоглазово Шипуновского района на реке Чарыш. В первом случае складываться наиболее серьезная ситуация, сообщает 3 апреля пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Противопаводковые мероприятия. Взрыв льда реки.
Противопаводковые мероприятия. Взрыв льда реки.
mil.ru

На Алее образовался ледовый затор. Вполне возможно проведение взрывных работ на ледовой пробке в ближайшее время, говорят спасатели.

В городе подготовлено два пункта временного размещения на случай эвакуации населения, а также необходимый транспорт.

Обстановка находится на контроле МЧС. Значительного ухудшения ситуации, подтоплений жилых домов пока не зафиксировано.

По состоянию на 16:00 уровень воды в реке Алей в Рубцовске — 588 см (критический — 600), на реке Чумыш в районе Белоглазово — 514 см (520).

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