Спасатели сообщили о возможном взрыве льда у Рубцовска

На Алее образовался ледовый затор. Вполне возможно проведение взрывных работ на ледовой пробке в ближайшее время, говорят спасатели.
В городе подготовлено два пункта временного размещения на случай эвакуации населения, а также необходимый транспорт.
Обстановка находится на контроле МЧС. Значительного ухудшения ситуации, подтоплений жилых домов пока не зафиксировано.
По состоянию на 16:00 уровень воды в реке Алей в Рубцовске — 588 см (критический — 600), на реке Чумыш в районе Белоглазово — 514 см (520).