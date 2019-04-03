МЧС: уровень воды в реке Чарыш достигнет критической отметки в течение суток

В ближайшие сутки на реке Чарыш в районе села Белоглазово Шипуновского района уровень воды может достигнуть критической отметки в 520 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю со ссылкой на краевой ЦГМС.

Ранее сообщалось, что гидрологическая обстановка в ближайшие один-два дня может ухудшиться на реке Алей в районе Рубцовска.

Для контроля за обстановкой на местах работают оперативные группы подразделений краевого главка МЧС России. В районах, в которые вода может прийти раньше остальных, уже подготовили пункты временного размещения.

Что делать при прогнозе наводнения

Люди, которые живут по берегам рек, в местах, попадающих в зону подтопления, должны сделать следующее:

отключить газ , воду и электричество;

воду и электричество; погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи ( чердаки) ценные предметы и вещи;

чердаки) ценные предметы и вещи; закрыть окна и двери , при необходимости ­обить их досками;

при необходимости ­обить их досками; отвязать домашних животных , открыть загоны или отогнать их в безопасное место.

Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район.

Если получили предупреждение об эвакуации, нужно:

подготовить теплую удобную одежду , сапоги , оде­яла , деньги и ценности;

сапоги оде­яла деньги и ценности; собрать трехдневный запас еды;

подготовить аптечку первой помощи и лекарства;

завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;

взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье.

Вещи и продукты следует уложить в рюкзак, чемодан или сумку. Представитель администрации объявит, как нужно покинуть опасную зону и куда идти.

Ранее altapress.ru писал, что наибольший рост уровней отмечен в бассейнах рек Чарыш (в среднем и нижнем течении) и Алей (в верхнем и среднем течении). В 2019 году в крае некоторые реки вскрылись раньше средних многолетних дат, однако специалисты пока не ждут серьезного паводка.

По данным гидрологов, река Обь вскроется 9 апреля (плюс-минус 5 дней).