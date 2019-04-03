МЧС: уровень воды в реке Чарыш достигнет критической отметки в течение суток

Ранее сообщалось, что гидрологическая обстановка в ближайшие один-два дня может ухудшиться на реке Алей в районе Рубцовска.
Для контроля за обстановкой на местах работают оперативные группы подразделений краевого главка МЧС России. В районах, в которые вода может прийти раньше остальных, уже подготовили пункты временного размещения.
Что делать при прогнозе наводнения
Люди, которые живут по берегам рек, в местах, попадающих в зону подтопления, должны сделать следующее:
- отключить газ, воду и электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи;
- закрыть окна и двери, при необходимости обить их досками;
- отвязать домашних животных, открыть загоны или отогнать их в безопасное место.
Если получили предупреждение об эвакуации, нужно:
- подготовить теплую удобную одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности;
- собрать трехдневный запас еды;
- подготовить аптечку первой помощи и лекарства;
- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;
- взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье.
Вещи и продукты следует уложить в рюкзак, чемодан или сумку. Представитель администрации объявит, как нужно покинуть опасную зону и куда идти.
Ранее altapress.ru писал, что наибольший рост уровней отмечен в бассейнах рек Чарыш (в среднем и нижнем течении) и Алей (в верхнем и среднем течении). В 2019 году в крае некоторые реки вскрылись раньше средних многолетних дат, однако специалисты пока не ждут серьезного паводка.
По данным гидрологов, река Обь вскроется 9 апреля (плюс-минус 5 дней).