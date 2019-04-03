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Жизнь

МЧС: уровень воды в реке Чарыш достигнет критической отметки в течение суток

В ближайшие сутки на реке Чарыш в районе села Белоглазово Шипуновского района уровень воды может достигнуть критической отметки в 520 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю со ссылкой на краевой ЦГМС.

Паводок на Алтае. 12 июня 2014 г.
Паводок на Алтае. 12 июня 2014 г.
Алексей Спесивцев

Ранее сообщалось, что гидрологическая обстановка в ближайшие один-два дня может ухудшиться на реке Алей в районе Рубцовска.

Для контроля за обстановкой на местах работают оперативные группы подразделений краевого главка МЧС России. В районах, в которые вода может прийти раньше остальных, уже подготовили пункты временного размещения.

Что делать при прогнозе наводнения

Люди, которые живут по берегам рек, в местах, попадающих в зону подтопления, должны сделать следующее:

  • отключить газ, воду и электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи;
  • закрыть окна и двери, при необходимости ­обить их досками;
  • отвязать домашних животных, открыть загоны или отогнать их в безопасное место.
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район.
Паводок на Алтае 2018. Солонешенский район.

Если получили предупреждение об эвакуации, нужно:

  • подготовить теплую удобную одежду, сапоги, оде­яла, деньги и ценности;
  • собрать трехдневный запас еды;
  • подготовить аптечку первой помощи и лекарства;
  • завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;
  • взять с собой туалетные принадлежности и пастельное белье.

Вещи и продукты следует уложить в рюкзак, чемодан или сумку. Представитель администрации объявит, как нужно покинуть опасную зону и куда идти.

Ранее altapress.ru писал, что наибольший рост уровней отмечен в бассейнах рек Чарыш (в среднем и нижнем течении) и Алей (в верхнем и среднем течении). В 2019 году в крае некоторые реки вскрылись раньше средних многолетних дат, однако специалисты пока не ждут серьезного паводка.

По данным гидрологов, река Обь вскроется 9 апреля (плюс-минус 5 дней).

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