Спасенные мишки-сироты из Алтайского заповедника поучаствовали в фотосессии

Двух медвежат спасли в Алтайском крае и в Республике Алтай в мае и июне этого года. Они временно поселились в Алтайском биосферном заповеднике , где их вылечили и подготовили к выпуску обратно в дикую природу.

Сотрудники заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко провели фотосессию для медвежат - с дальнего расстояния, чтобы оценить их состояние перед выпуском.

За лето мишки, которых назвали Тишка и Тоша, значительно подросли и набрали вес. К тому же, умеют защищаться - при малейшем постороннем шуме, как затвор камеры и звук шагов, забираются на дерево.

В прителецкой тайге, куда их выпустят, главной опасностью станут их же взрослые сородичи. Поэтому для выживания нужно уметь забираться туда, куда не может крупный медведь.

Напомним, в первых числах мая в приют Алтайского заповедника поступил первый подопечный. Его сняли с дерева у одной из турбаз неподалеку от села Артыбаш, где он просидел несколько дней.

Некоторое время спустя к нему присоединился еще один потерявший маму медвежонок, спасенный в Алтайском крае и получивший небольшую травму лапы.

Кстати, Центр спасения медвежат-сирот Пажетновых - единственный такой в стране, где выхаживают бурых медвежат и возвращают обратно в природу.

Ранее в Алтайском крае маленькая осиротевшая косуля решила остаться с людьми.