Спасенному в Алтайском крае красавцу-филину дали имя. На очереди ежик

Спасенного в Алейском районе краснокнижного филина назвали Захар, сообщают в региональном минприроды.

Захар проходит лечение в ветклинике «Добрый доктор». Ранее птице сделали операцию на крыле, травмированном из-за огнестрельного ранения.

Филин. Минприроды Алтайского края Филин. Минприроды Алтайского края Филин. Минприроды Алтайского края Филин. Минприроды Алтайского края

Сейчас Захар чувствует себя хорошо. Впоследствии, если окажется, что в природе филину будет опасно, его переведут в новое место содержания — в заповедник или зоопарк.

Кроме Захара, в клинике сейчас лечат ежа, который поранился после неудачного общения с собакой.

Еж. Минприроды Алтайского края Еж. Минприроды Алтайского края

Имя ежу еще не дали.

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