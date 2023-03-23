23 марта
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Жизнь

Спасенному в Алтайском крае красавцу-филину дали имя. На очереди ежик

Спасенного в Алейском районе краснокнижного филина назвали Захар, сообщают в региональном минприроды.

Филин.
Филин.
Минприроды Алтайского края

Захар проходит лечение в ветклинике «Добрый доктор». Ранее птице сделали операцию на крыле, травмированном из-за огнестрельного ранения.

Филин.
Филин.
Минприроды Алтайского края
Филин.
Филин.
Минприроды Алтайского края
Филин.
Филин.
Минприроды Алтайского края
Филин.
Филин.
Минприроды Алтайского края

Сейчас Захар чувствует себя хорошо. Впоследствии, если окажется, что в природе филину будет опасно, его переведут в новое место содержания — в заповедник или зоопарк.

Кроме Захара, в клинике сейчас лечат ежа, который поранился после неудачного общения с собакой.

Еж.
Еж.
Минприроды Алтайского края
Еж.
Еж.
Минприроды Алтайского края

Имя ежу еще не дали.

Ранее автомобиль с рогатым животным на крыше заметили под Новосибирском.

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