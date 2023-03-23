Спасенному в Алтайском крае красавцу-филину дали имя. На очереди ежик

Захар проходит лечение в ветклинике «Добрый доктор». Ранее птице сделали операцию на крыле, травмированном из-за огнестрельного ранения.
Филин.
Минприроды Алтайского края
Филин.
Минприроды Алтайского края
Филин.
Минприроды Алтайского края
Филин.
Минприроды Алтайского края
Сейчас Захар чувствует себя хорошо. Впоследствии, если окажется, что в природе филину будет опасно, его переведут в новое место содержания — в заповедник или зоопарк.
Кроме Захара, в клинике сейчас лечат ежа, который поранился после неудачного общения с собакой.
Еж.
Минприроды Алтайского края
Еж.
Минприроды Алтайского края
Имя ежу еще не дали.
Ранее автомобиль с рогатым животным на крыше заметили под Новосибирском.