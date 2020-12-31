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Жизнь

«Спасибо за мужество»: Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом

Губернатор Виктор Томенко записал новогоднее видеообращение к жителям Алтайского края.

Виктор Томенко и елка.
Виктор Томенко и елка.
altairegion22.ru

Глава региона назвал настоящими героями уходящего года медицинских работников.

«Низкий поклон вам за ваш благородный труд, за тысячи спасенных жизней», — сказал губернатор.

Также он отметил плодотворный труд жителей края и то, что в этот непростой год многие проявили свои лучшие человеческие качества — доброту, отзывчивость и сострадание.

В будущем году развитие Алтайского края продолжится, будут возводиться новые социальные объекты, развитие получит и сфера туризма, а жителей ждет череда ярких культурных событий, обещает Томенко.

«Спасибо за мужество, стойкость, терпение и самоотверженный труд», — обратился к жителям региона Виктор Томенко.

Ранее с поздравлением барнаульцев с Новым годом поздравил глава города Вячеслав Франк.

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