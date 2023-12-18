18 декабря
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Жизнь

Специалист объяснил, почему подросткам нравится заниматься грубым сексом

Сексолог объяснила, что молодые люди занимаются грубым сексом из-за подростков стереотипов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Секс продлевает жизнь.
Секс продлевает жизнь.
pixabay.com.

По словам специалиста, подростки знакомятся с фильмами для взрослых примерно в 12-летнем возрасте.

При этом у них вырабатывается мнение, что грубый секс с удушениями и шлепками является нормой.

Обычно парни практикуют грубый секс, чтобы казаться партнершам более мужественными, а девушки же считают интимную грубость романтичным явлением. Чаще всего подростки используют удушения.

"Родителям необходимо предупредить подростков, что грубый секс может привести к плохим последствиям для здоровья", - отметил сексолог.

Ранее стало известно, что после эротического удушения погибла российская студентка.

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