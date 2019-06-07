Специалисты МЧС одобрили один пляж в Алтайском крае

Специалисты ГИМС посчитали этот пляж готовым к приему гостей и выдали соответствующее свидетельство. Купаться там можно в полной безопасности, чем уже занялись отдыхающие.
На территории «Бирюзовой Катуни» находится самое большое искусственное озеро в Алтайском крае, пишет Алтайтурцентр. Вход на озеро бесплатный для проживающих в гостинице «Бирюзовая Катунь», для остальных туристов — 400 рублей.
В МЧС продолжают приемку мест отдыха. С 10 июня должны заработать и другие пляжи региона.
Напомним, в Барнауле летом будет работать пляж в Парке Спорта и городской на о. Помазкин. Последний рассчитывают открыть 10 июня, если позволит погода.