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Жизнь

Специалисты по диким птицам забрали белого совенка, найденного на алтайской дороге

Детеныша длиннохвостой неясыти, найденного на трассе в Ребрихинском районе, передали специалистам центра реабилитации диких животных. Оказалось, что у малыша была травма и девушка, забравшая его с дороги, спасла ему жизнь.

Птенец длиннохвостой неясыти.
Птенец длиннохвостой неясыти.
Елена Егорова

Елена Егорова,
жительница Барнаула:

Совенок был беспомощен. Сидел, вообще не шевелился, у него, наверное, не было сил даже уйти с дороги. Я взяла его домой, накормила, напоила. Вечером, когда его только привезла, он кушал вяло, а на следующий день у него появился аппетит. Птенца забрали в центр реабилитации диких животных, когда узнали о нем. У него взяли все анализы, осмотрели. Нашли небольшое истощение и повреждение правого крыла — ушиб. Может быть, машина сбила.

Сейчас птенец в удовлетворительном состоянии, но ему предстоит лечение и реабилитация. Ему около двух месяцев от роду. Если совенок научится хорошо летать, то его выпустят в дикую природу.

Птенец длиннохвостой неясыти.
Птенец длиннохвостой неясыти.
Инна Астанина в vk.com/barneos22

Что делать, если нашли детеныша дикого зверя?

  • Выпавших из гнезда птенцов и молодняк животных нельзя уносить домой, если они здоровы. В природе о них беспокоятся родители, которые обычно находятся где-то рядом.
  • Нужно присмотреться к найденному детенышу, и если он не выказывает признаков болезни, подсадить повыше на дерево или крышу, где до него не доберутся кошки или собаки.
  • Нельзя даже близко подходить к гнездам птиц и норам зверей. По вашим следам к гнездам и норам придут хищники и разорят их.
  • Не трогайте гнезда, не берите на руки птенцов и зверят, не вступайте в контакт с ними, иначе родители могут их бросить навсегда.
  • Особь с признаками травмы нельзя лечить самостоятельно, нужно обратиться к специалистам. Так, в Барнауле работает центр помощи диким животным Ноев ковчег.
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