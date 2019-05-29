Специалисты по диким птицам забрали белого совенка, найденного на алтайской дороге

Совенок был беспомощен. Сидел, вообще не шевелился, у него, наверное, не было сил даже уйти с дороги. Я взяла его домой, накормила, напоила. Вечером, когда его только привезла, он кушал вяло, а на следующий день у него появился аппетит. Птенца забрали в центр реабилитации диких животных, когда узнали о нем. У него взяли все анализы, осмотрели. Нашли небольшое истощение и повреждение правого крыла — ушиб. Может быть, машина сбила.