Специалисты подсчитали, сколько россиян пользуются уличными туалетами

Свыше 20% российских домохозяйств лишены доступа к централизованной канализации, следует из данных Росстата. При этом 16,8% пользуются выгребными ямами, а у 5,8% канализация отсутствует в принципе, сообщает РБК .

Большинство лишенных доступа к централизованной канализации россиян (66,5%) проживают в сельской местности, из них 48,1% пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще. В городах без доступа к централизованной канализации продолжают оставаться 9% граждан.

Кроме того, 40,9% домохозяйств, не подключенных к системе канализации, — это многодетные семьи (с тремя и более детьми), пишет polit.ru. Из них 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. Это самая многочисленная социальная группа, не имеющая доступа к централизованной канализации, из указанных в исследовании Росстата.

Премьер и школьные туалеты

В августе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил придумать наказание для губернаторов тех регионов России, где в школах до сих пор остались туалеты на улицах.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева отметила, что в числе регионов, которые испытывают сложности с решением задачи о «теплых туалетах».

В Забайкалье канализации и отопления нет в санузлах 293 школ, в Дагестане — 268, в Приморском крае 78 школ, в Туве — 118 школ, Бурятии — 78, а также в Красноярском крае (57), Калмыкии (49), Иркутской области и Якутии (32), Хабаровском крае (28) и Смоленской области (3). отметила министр.