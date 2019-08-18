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Жизнь

Специалисты рассказали, где на Алтае чаще всего находят останки древних мамонтов

В Солонешенском, Троицком и Чарышском района Алтайского края чаще всего жители находят кости древних животных. Об этом журналистам «Вести Алтай» сообщили специалисты Алтайского государственного краеведческого музея.

Кости и зубы мамонтов.
Кости и зубы мамонтов.
www.avito.ru.

Елена Нарудцева,
младший научный сотрудник отдела фондов Алтайского государственного краеведческого музея:

В принципе, на всей территории края обитали эти животные, но чаще информация о таких находках доходит до нас из Солонешенского района, Троицкого, Чарышского, в районе Барнаула возле реки Оби и из некоторых других частей края. Чаще всего такие находки и совершаются возле водоёмов, возле рек, потому что животные как раз обитали возле водоёмов, так как растительность, произрастающая в поймах рек, была обильной, а такие огромные животные потребляли большое количество пищи.

Тема раскопок доисторических животных на Алтае вновь оказалась на слуху после того, как стало известно, что житель Локтевского района три года хранил у себя бивень мамонта.

Нашел он его во время рыбалки на речке Золотушка.

Ученые подтвердили, что с большой долей вероятности вероятности это бивень доисторического животного. Как оказалось, такие находки на Алтае совсем не редкость.

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