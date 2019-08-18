Специалисты рассказали, где на Алтае чаще всего находят останки древних мамонтов

В принципе, на всей территории края обитали эти животные, но чаще информация о таких находках доходит до нас из Солонешенского района, Троицкого, Чарышского, в районе Барнаула возле реки Оби и из некоторых других частей края. Чаще всего такие находки и совершаются возле водоёмов, возле рек, потому что животные как раз обитали возле водоёмов, так как растительность, произрастающая в поймах рек, была обильной, а такие огромные животные потребляли большое количество пищи.