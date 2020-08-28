Специалисты рассказали, опасен ли мед отравленных алтайских пчел

После мора пчел на Алтае в управлении Россельхознадзора объяснили , можно ли использовать продукцию с пострадавших пасек.

Мед и другая продукция пчеловодства попадает на полки магазинов и к потребителю только после того, как пройдет ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования.

Если в продукции найдут средства группы имидазолов (метронидазол, диметридазол, ронидазол, клотримазол, аминитризол, тинидазол), или нитрофураны и их метаболиты (включая фуразолидон и фурацилин), то такие продукты в оборот не пропустят.

Также мед признают опасным, если в нем найдутся следы препаратов для обработки пчел — кумафос (более 100 мкг/кг) и амитраз (более 200 мкг/кг).

Такие пчелопродукты владельцы пасек должны уничтожить самостоятельно либо по предписанию уполномоченных органов.

За нарушение требований собственник продукции несет административную ответственность. Штраф в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан либо создания такой угрозы достигает 600 тыс. рублей.

В случае умышленного причинения вреда не исключается уголовная ответственность.

Мор пчел

Летом 2020 года в Алтайском крае снова зафиксировали гибель пчел. После того, как поля с рапсом обработали химикатами, пострадало больше 20 пасек из Мамонтовского, Завьяловского и Тюменцевского районов.