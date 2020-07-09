В Алтайском крае вновь произошел мор пчел

Погибло около тысячи пчелосемей. Пчеловоды планируют подавать в суд на компанию «Орбита», считая ее виновной в том, что об обработке предупредили слишком поздно.

По требованию нескольких пчеловодов на их пасеки приехала комиссия, в которой были ветеринары, представители администрации района, полиции и «Орбиты». Они взяли пробы рапса и мертвых пчел на анализ.

Результаты будут известны после 18 июля.

Если лаборатория подтвердит факт отравления пчел рапсом, то пчеловоды намерены судиться. Один фермер оценивает свои убытки как минимум в 1,2 миллиона рублей, второй — в 300 тысяч.

Пчела. СС0

Позиция «Орбиты»

«В Алтайском крае много сельхозпроизводителей и практически все используют пестициды. Но мы отличаемся от всех тем, что предупреждаем: даем объявления в районную газету, развешиваем за неделю до обработки объявления по селам, потом еще официально звоним по телефону. Остальные работают не извещая пчеловодов. И работают круглосуточно. Почему виновата (в потраве пчел) „Орбита“ — большой вопрос. Я считаю, что это не мы. Мы действуем открыто, работаем ночами, все СанПиНы соблюдаем», — рассказал главный агроном предприятия Иван Тришин.

Председателя комитета по сельскому хозяйству Мамонтовского района Сергей Момонт тоже не уверен в виновности «Орбиты», так как с пестицидами работают и другие сельхозпроизводители.

По его словам, о проведении опрыскивания сообщали в разных источниках, и агрономы «Орбиты» могли не звонить каждому пчеловоду. Некоторые владельцы пасек успели увезти своих пчел.

Пчелы. СС0

Мор пчел на Алтае

Летом 2019 года в Алтайском крае начали массово гибнуть пчелы. В краевом минсельхозе сообщали, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

На оперативном совещании правительства он дал поручение региональным минсельхозу и минфину сформировать план предложений по предоставлению помощи владельцам пасек.

В том, что мор на пасеках связан с обработкой рапсовых полей пестицидами, местные пчеловоды не сомневаются. По итогам расследования, ответственность понесут 17 фермеров Алтайского края.