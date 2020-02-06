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Жизнь

В Алтайском крае 17 фермеров накажут за массовую гибель пчел

По итогам расследования мора пчел 2019 года, ответственность понесут 17 фермеров Алтайского края, сообщает ГТРК «Алтай».

Пчела.
Пчела.
СС0

Как установили специалисты Россельхознадзора, химикаты, которыми фермеры обрабатывали рапсовые поля, разрешены для использования на территории России, но предприниматели не учли, что надо было сначала выяснить, действительно ли необходима такая обработка.

«Потому что, по большому счету, обрабатывали как попало, пробовали предприятия бороться и с сорняками и с вредителями. Пробовали разные пестициды, в результате имеем то, что имеем», — заключил руководитель управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Андрей Миронов.

Наказание для фермеров, предположительно, будет в виде предупреждений.

Мор пчел-2019

Летом в Алтайском крае начали массово гибнуть пчелы. В краевом минсельхозе сообщали, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

На оперативном совещании правительства он дал поручение региональным минсельхозу и минфину сформировать план предложений по предоставлению помощи владельцам пасек.

В том, что мор на пасеках связан с обработкой рапсовых полей пестицидами, местные пчеловоды не сомневаются.

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