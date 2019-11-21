Специалисты разъянили порядок продления новогодних каникул

Длинные выходные — новогодние или майские — можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком, напомнили « Российской газете » в Федеральной службе по труду и занятности.

Согласно Трудовому кодексу, право работника на отпускные дни появляется у него после шести месяцев непрерывной работы на одном месте (раньше полугода — по соглашению сторон). Затем отпуск предоставляется в любое время — в соответствии с составленным графиком.

Исходя из этого, работник может уйти в отпуск в любой день и 9 января не является исключением. Для этого стоит заранее обозначить себе эти даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем, пишет bfm.ru. За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под подпись.

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на период с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019-го останутся рабочими днями.