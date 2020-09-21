Специалисты Роспотребнадзора проверили томский номер Навального

Роспотребнадзор взял из номера смывы, однако ничего там не нашел.
«Номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно… Если бы что-то было, мы бы уже не работали», — рассказала собеседница агентства.
Ранее команда Навального сообщила, что вещество «Новичок» было обнаружено на бутылке с водой в номере томской гостиницы.
Немецкие специалисты нашли яд в ходе исследования этой бутылки.
Члены команды Навального забрали бутылку после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в самолете.
Что произошло
Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы.
После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).
10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Lenta.ru.
Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.