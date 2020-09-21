Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 сентября 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Специалисты Роспотребнадзора проверили томский номер Навального

В номере отеля Томска, где останавливался Алексей Навальный, рассказали о проверке Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Роспотребнадзор взял из номера смывы, однако ничего там не нашел.

«Номер убрали в обычном порядке, как и все, очень тщательно… Если бы что-то было, мы бы уже не работали», — рассказала собеседница агентства.

Ранее команда Навального сообщила, что вещество «Новичок» было обнаружено на бутылке с водой в номере томской гостиницы.

Немецкие специалисты нашли яд в ходе исследования этой бутылки.

Члены команды Навального забрали бутылку после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в самолете.

Что произошло

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской больницы.

После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику «Шарите» (Charite).

10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет Lenta.ru.

Эксперты нескольких европейских стран заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок». Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость