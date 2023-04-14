Дачники смогут воспользоваться транспортом, чтобы добраться до приусадебных участков.
Всего в 2023 году будут работать 14 сезонных маршрутов, движение которых организуют по расписанию.
В будни задействуют 22 автобуса, а в выходные и праздники — 30.
Однако в мэрии отмечают, что в грядущие выходные, 15−16 апреля, из-за холодной погоду маршруты будут ходить по расписанию на будние дни с сокращением количества транспорта.
Кстати, с этого года стоимость проезда по всем городским маршрутам стала единой и составляет 30 рублей.
Уточнить расписание по садоводческим маршрутам можно в диспетчерской службе по телефону: 55−72−70.
Ориентировочно сезонные маршруты продолжат работу до середины октября, в зависимости от погоды.
Ранее стало известно, как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь в Барнауле.