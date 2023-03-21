Спецпоезд для дачников запустят из Барнаула

Дополнительный пригородный поезд Барнаул — Овчинниково — Барнаул будет курсировать с началом дачного сезона, сообщают в мэрии города.

Состав начнет работу 25 марта. В апреле поезд будет работать с нерегулярными перерывами в один-четыре дня, поэтому расписание лучше заранее уточнять на сайте «Алтай-Пригород».

После 20 апреля маршрут будут запускать каждый вторник. Отправление из Барнаула — в 8:12, прибытие на конечную станцию — в 10:18.

Обратно поезд будет отправляться в 13:42 и прибывать в краевую столицу в 15:35.

Расписание остальных пригородных и электропоездов не изменят.

Ранее новый пригородный поезд оказался востребован в Алтайском крае. Им воспользовались более 17,5 тыс. пассажиров.