21 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Спецпоезд для дачников запустят из Барнаула

Дополнительный пригородный поезд Барнаул — Овчинниково — Барнаул будет курсировать с началом дачного сезона, сообщают в мэрии города.

Поезд, электричка, РЖД.
Поезд, электричка, РЖД.
Дмитрий Лямзин.

Состав начнет работу 25 марта. В апреле поезд будет работать с нерегулярными перерывами в один-четыре дня, поэтому расписание лучше заранее уточнять на сайте «Алтай-Пригород».

После 20 апреля маршрут будут запускать каждый вторник. Отправление из Барнаула — в 8:12, прибытие на конечную станцию — в 10:18.

Обратно поезд будет отправляться в 13:42 и прибывать в краевую столицу в 15:35.

Расписание остальных пригородных и электропоездов не изменят.

Ранее новый пригородный поезд оказался востребован в Алтайском крае. Им воспользовались более 17,5 тыс. пассажиров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость