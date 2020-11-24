Spiderman в российской глубинке. Художник из Алейска «поселил» Человека-Паука в сибирском городке

Художник и дизайнер Евгений Зубков, являющийся уроженцем Алтайского края, анонсировал в социальных сетях любопытный проект «Северный паук». Он придумал для популярного героя комиксов Человека-Паука альтернативную реальность, вписав его в жизнь провинциального городка.

О своем проекте художник рассказал в twitter. «Начинаю экспериментальный проект об альтернативном „человеке-пауке“ в реалиях сибирской провинции», — сообщил Евгений.

Также он поделился предысторией своей задумки.

Северный паук. twitter.com/Frm46.

«Я родился и провёл раннее детство в маленьком сибирском городке Алейск (Алтайский край). Когда зима длилась полгода, а температура улетала далеко в минус, моим основным развлечением была видеокассета с „Человеком-пауком 1994“, которую я буквально засматривал до дыр. Потом стоял у окна и представлял, как эти сюжеты разворачивались бы здесь», — делится автор проекта.

Северный паук. twitter.com/Frm46.

По его словам, тогда то и родилась основа проекта, который художник наконец решился реализовать.

Узнаваемые каждому сибиряку серые пейзажи, заводские окраины и пакет из магазина «Шестерочка». Все это передает антураж российских реалий в своеобразном прочтении «Человека-паука».