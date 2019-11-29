Спикер АКЗС поторопил рубцовских строителей и пригрозил упреками от горожан

Председатель АКЗС Александр Романенко съездил в Рубцовск, чтобы проверить, как в городе осваиваются бюджетные средства по проекту «Городская среда». Под конец года местная администрация заключила контракт на благоустройство сквера и теперь есть риск не закончить работы в срок.

До начала снегопадов работы в сквере Победы завершить не смогли, рассказывают в пресс-службе Заксобрания. Проектом запланирована корчевка пней и озеленение, оборудование детской площадки и модернизация освещения, обустройство дорожек и установка скамеек.

Стоимость работ по благоустройству составила 20,2 млн рублей. Контракт на работы заключили только 3 сентября, а закончить все должны были до 10 ноября.

Потом сроки перенесли на 30 ноября, а вскоре администрация вовсе расторгла контракт в связи с низкими темпами выполнения работ. Подрядчик успел освоить только 8,3 млн рублей.

Новый контракт заключили 25 ноября. Датой окончания работ установлено 25 декабря.

Александр Романенко съездил в Рубцовск. akzs.ru

Александр Романенко,

спикер АКЗС , секретарь реготделения «Единой России»:

Мы договорились, что 20 декабря — конечная дата завершения работ, погодная обстановка позволяет. Удорожания работ не должно быть. Деньги выделены, их нужно осваивать, сделать все возможное, чтобы работы были выполнены в полном объеме. Конечно, сейчас не все удастся, цветы в декабре сажать не будем, дождемся весны. Но основные работы должны быть выполнены сейчас и без дополнительных трат, чтобы население не упрекнуло власть в том, что она дотянула до последнего, а теперь вбухивает бюджетные деньги.

Ранее сообщалось, что изначально стоимость работы была 30 млн рублей, но чиновники решили удешевить проект. Из-за экономии там не будет цветов и дорогого детского оборудования.

Муниципальные чиновники уже не в первый раз срывают подобные контракты, обвиняя во всем недобросовестных подрядчиков.