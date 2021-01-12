Спикер АКЗС Романенко на два года растянул свою вакцинацию от коронавируса

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко рассказал « Политсибру », как проходит его вакцинация от коронавируса.

Романенко отметил, что сейчас проходит вакцинацию от ковида — она уже началась, но еще не закончена.

«Я посчитал, будет правильно, если поставлю прививку как только начнется вакцинация и сделал это перед новогодними праздниками. На днях буду ставить уже второй укол», — рассказал спикер.

Романенко уверен, что только совместными усилиями можно победить заразу. Для этого, в частности, необходимо развить коллективный иммунитет в АКЗС.

Несколько депутатов желают принять вакцину уже сейчас, однако не позволяет высокий уровень антител, приобретенных после болезни.

Но есть и сомневающиеся. Например, депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова только недавно узнала, что у нее есть антитела, хотя никаких симптомов болезни не почувствовала.

Ранее сообщали, что Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.