Спикер АКЗС Романенко на два года растянул свою вакцинацию от коронавируса

Романенко отметил, что сейчас проходит вакцинацию от ковида — она уже началась, но еще не закончена.
«Я посчитал, будет правильно, если поставлю прививку как только начнется вакцинация и сделал это перед новогодними праздниками. На днях буду ставить уже второй укол», — рассказал спикер.
Романенко уверен, что только совместными усилиями можно победить заразу. Для этого, в частности, необходимо развить коллективный иммунитет в АКЗС.
Несколько депутатов желают принять вакцину уже сейчас, однако не позволяет высокий уровень антител, приобретенных после болезни.
Но есть и сомневающиеся. Например, депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова только недавно узнала, что у нее есть антитела, хотя никаких симптомов болезни не почувствовала.
Ранее сообщали, что Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.