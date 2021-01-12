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Жизнь

Спикер АКЗС Романенко на два года растянул свою вакцинацию от коронавируса

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко рассказал «Политсибру», как проходит его вакцинация от коронавируса.

Александр Романенко на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Александр Романенко на представлении врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. 1 июня 2018 года.
Анна Зайкова

Романенко отметил, что сейчас проходит вакцинацию от ковида — она уже началась, но еще не закончена.

«Я посчитал, будет правильно, если поставлю прививку как только начнется вакцинация и сделал это перед новогодними праздниками. На днях буду ставить уже второй укол», — рассказал спикер.

Романенко уверен, что только совместными усилиями можно победить заразу. Для этого, в частности, необходимо развить коллективный иммунитет в АКЗС.

Несколько депутатов желают принять вакцину уже сейчас, однако не позволяет высокий уровень антител, приобретенных после болезни.

Но есть и сомневающиеся. Например, депутат фракции ЛДПР Евгения Боровикова только недавно узнала, что у нее есть антитела, хотя никаких симптомов болезни не почувствовала.

Ранее сообщали, что Алтайский край вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

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