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Жизнь

Список «экстренных» номеров. В какие службы барнаульцы могут сообщить о ЧП на новогодних праздниках

В случае происшествий и нештатных ситуаций барнаульцы могут позвонить в экстренные и диспетчерские службы, которые работают на новогодних выходных.

Телефон.
Телефон.
unsplash.com

На официальном сайте Барнаула пишут, что сообщить о происшествии можно по следующим номерам:

  • Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88;

  • Диспетчерские службы в районных администрациях:

    Железнодорожный район — 62−56−95,
    Индустриальный район — 47−51−83,
    Ленинский район — 54−44−49,
    Октябрьский район — 24−74−98,
    Центральный район — 63−08−25;

  • Аварийная Барнаульского Водоканала (по вопросам водоснабжения и водоотведения) — 28−22−00;

Водоканал Барнаула
Водоканал Барнаула
Официальный сайт компании.

  • Аварийная Барнаульской горэлектросети (по вопросам электроснабжения) — 29−91−88, 38−06−16;

  • Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (по вопросам горячего водоснабжения и отопления) — 59−97−15, 59−97−11;

  • Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» — 50−43−60 (по вопросам уборки снега с улично-дорожной сети);

  • Диспетчерская ООО «Экосоюз» — 50−24−50 (по вопросам вывоза бытовых отходов);

  • Дежурная часть ГИБДД по Барнаулу — 39−35−86;

  • Барнаульский автовокзал (единая справочная) — 61−79−79;

Телефон.
Телефон.
СС0

  • Железнодорожный вокзал — 8−800−775−00−00;

  • Аэропорт Барнаула — 54−30−09;

  • Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (по вопросам движения общественного электрического транспорта) — 46−99−86;

  • Диспетчерская служба МУП «Центртранс» — 717−820, приемная — 558−866;

  • Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона — 101);

  • Полиция — 02 (с мобильного телефона — 102);

Полиция в Барнауле
Полиция в Барнауле
Анна Зайкова, altapress.ru

  • Скорая помощь — 03 (с мобильного телефона — 103);

  • Аварийная газовая служба — 04;

  • Аварийная газовая служба (природный газ) — 43−55−55;

  • «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65−82−19;

  • Экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

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