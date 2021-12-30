Список «экстренных» номеров. В какие службы барнаульцы могут сообщить о ЧП на новогодних праздниках

На официальном сайте Барнаула пишут, что сообщить о происшествии можно по следующим номерам:
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Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88;
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Диспетчерские службы в районных администрациях:
Железнодорожный район — 62−56−95,
Индустриальный район — 47−51−83,
Ленинский район — 54−44−49,
Октябрьский район — 24−74−98,
Центральный район — 63−08−25;
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Аварийная Барнаульского Водоканала (по вопросам водоснабжения и водоотведения) — 28−22−00;
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Аварийная Барнаульской горэлектросети (по вопросам электроснабжения) — 29−91−88, 38−06−16;
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Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (по вопросам горячего водоснабжения и отопления) — 59−97−15, 59−97−11;
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Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» — 50−43−60 (по вопросам уборки снега с улично-дорожной сети);
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Диспетчерская ООО «Экосоюз» — 50−24−50 (по вопросам вывоза бытовых отходов);
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Дежурная часть ГИБДД по Барнаулу — 39−35−86;
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Барнаульский автовокзал (единая справочная) — 61−79−79;
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Железнодорожный вокзал — 8−800−775−00−00;
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Аэропорт Барнаула — 54−30−09;
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Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (по вопросам движения общественного электрического транспорта) — 46−99−86;
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Диспетчерская служба МУП «Центртранс» — 717−820, приемная — 558−866;
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Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона — 101);
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Полиция — 02 (с мобильного телефона — 102);
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Скорая помощь — 03 (с мобильного телефона — 103);
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Аварийная газовая служба — 04;
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Аварийная газовая служба (природный газ) — 43−55−55;
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«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65−82−19;
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Экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).