Список памяти: питерские власти объяснили смерть четырех медсестер в период пандемии

Медсестры умерли либо от других заболеваний, либо заразились коронавирусом Covid-19 не при исполнении трудовых обязанностей, отметили в комитете.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.