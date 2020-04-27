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Жизнь

Список памяти: питерские власти объяснили смерть четырех медсестер в период пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснил обстоятельства смерти четырех медсестер, работавших в медучреждениях города, имена которых появились в неофициальном «списке памяти» российских медиков, якобы умерших в период пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости.

Медики в Змеиногорске.
Медики в Змеиногорске.
http://www.zmnvest.ru/

Медсестры умерли либо от других заболеваний, либо заразились коронавирусом Covid-19 не при исполнении трудовых обязанностей, отметили в комитете.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.

Ранее в сети появился неофициальный список, в который медики и общественники начали вносить данные о медработниках, умерших в период вспышки коронавируса в России.

В списке, помимо скончавшегося от COVID-19 анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, оказались четыре медсестры, пишет bfm.ru.

Одна из них работала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге, вторая — в неназванной поликлинике, еще две трудились в госпитале для ветеранов войн. Три медсестры были старше 55 лет, одной было 30 лет.

Ранее в горбольнице Ульяновска умер рентгенолог Владимир Фиошин — у него также подтвердился COVID-19. Первый тест на коронавирус был отрицательным. А вот второй инфекцию подтвердил.

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