Список памяти: питерские власти объяснили смерть четырех медсестер в период пандемии

Медсестры умерли либо от других заболеваний, либо заразились коронавирусом Covid-19 не при исполнении трудовых обязанностей, отметили в комитете.
«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — заявили в комитете по здравоохранению Петербурга.
Ранее в сети появился неофициальный список, в который медики и общественники начали вносить данные о медработниках, умерших в период вспышки коронавируса в России.
В списке, помимо скончавшегося от COVID-19 анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, оказались четыре медсестры, пишет bfm.ru.
Одна из них работала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге, вторая — в неназванной поликлинике, еще две трудились в госпитале для ветеранов войн. Три медсестры были старше 55 лет, одной было 30 лет.
Ранее в горбольнице Ульяновска умер рентгенолог Владимир Фиошин — у него также подтвердился COVID-19. Первый тест на коронавирус был отрицательным. А вот второй инфекцию подтвердил.