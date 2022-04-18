Спокойствие, только спокойствие. Астрологический прогноз на 18−24 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 18 по 24 апреля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога и преподавателя ведической астрологии.

Страстная неделя может показаться эмоциональной и ограничивающей. Важные решения не получится принять из-за нехватки информации.

Астрологический прогноз. Овен. Овен Овнам можно смело планировать. Но с масштабированием погодите. Не грузитесь рабочими задачами. Отоспитесь, наберитесь сил. Ваши страхи не достичь цели беспочвенны.

Астрологический прогноз. Телец. Телец Тельцы, не теряйте свой покой и сон. Расходы закончатся и скоро сможете потратить деньги на себя. Партнер и его родственники помогут справиться со стрессом.

Астрологический прогноз. Близнецы. Близнецы Близнецам хорошо бы записать свои желания и проверить — того ли они хотят на самом деле? Присмотритесь и к своим привычкам в питании. Может и там найдете что нужно поменять.

Астрологический прогноз. Рак. Рак Раки могут опечалиться из-за нехватки романтики. Работа пока вас не спасет. Ставьте цели, но не торопитесь.

Астрологический прогноз. Лев. Лев Львам нужно привести себя в порядок. Скоро ваш выход. Займитесь самочувствием и внешним видом. Проведите время с детьми. Им нужна будет ваша поддержка.

Астрологический прогноз. Дева. Дева Девам полезно будет уединиться, чтобы не наломать дров на работе и не измотать себя. Переживания за родственников ясности не добавят.

Астрологический прогноз. Весы. Весы Весы, не спешите вести переговоры, решать проблемы. Вам сложно оценить обстановку. Расходы на бизнес могут оказаться неоправданными.

Астрологический прогноз. Скорпион. Скорпион Скорпионам нужно постараться не замучить себя на этой неделе рабочими вопросами и страхами нехватки ресурсов. Ничего хорошего вы не нарешаете. Займитесь здоровьем.

Астрологический прогноз. Стрелец. Стрелец Стрельцы уже выдохнули и почувствовали себя свободней. Наслаждайтесь, отдыхайте. Оставьте детей в покое. Ваши попытки договориться на неделе будут с излишним давлением.

Астрологический прогноз. Козерог. Козерог Козероги, занимайтесь собой. Не переживайте, что кто-то может помешать исполнить ваши желания. Отнеситесь с пониманием, если родственники захотят вашего внимания.

Астрологический прогноз. Водолей. Водолей Водолеям может показаться, что срочно нужно что-то решать. Спешка может навредить. Общение с партнерами может быть затруднено.

Астрологический прогноз. Рыбы. Рыбы Рыбы могут озадачиться вопросами с вышестоящими: начальством, отцом. Не спешите брать кредиты. Следите за питанием и речью.