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Спортивный комментатор рассказал о своих отношениях с «Алиночкой» Кабаевой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что его связывает с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Андрей Фурсенко и Алина Кабаева выступили в АлтГУ. 31 октября 2011 года.
Олег Богданов

Губерниев признался, что он дружит с Кабаевой 20 лет, они «тесно общаются», но романтических отношений между ними нет.

Комментатор ласково называет ее «Алиночкой».

«Я горжусь, что мы общаемся. У меня есть ее телефон, у нее — мой. Мы на связи», — рассказал комментатор изданию Sports.ru.

«Она фантастический человек. Она настоящая звезда спорта. Она ничуть не изменилась. Как была достойной, так и остается. Я ей просто восхищаюсь», — добавляет Губерниев.

Личную жизнь спортсменки Губерниев обсуждать отказался. Ранее многие СМИ публиковали слухи об отношениях президента РФ Владимира Путина и Кабаевой. Но эту информацию впоследствии опровергли. Алина вошла в список самых влиятельных женщин России по итогам 2017 года, напоминает телеканал 360. Кабаева стала первым послом чемпионатов мира по художественной гимнастике, уточняет RT.

Ранее Кабаева рассказала, что делает ее счастливой: «У меня нет никаких особых рецептов. Просто всегда стараюсь быть благодарной судьбе за то, что есть, и за то, что было», — заявила чемпионка.

Красавица, спортсменка, политик, деятель шоу-бизнеса, деловая женщина, девушка, попавшая в книгу рекордов Гинесса в 15 лет — вот чего смогла достичь Алина Маратовна.

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