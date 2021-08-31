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Жизнь

Спутник Артема. Где на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

На Дальнем востоке построят новый город, который образует первую в регионе агломерацию-миллионник. Он станет спутником Владивостока, сообщает РБК со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекунова.

Путешествие из Барнаула во Владивосток.
Путешествие из Барнаула во Владивосток.
vk.com/urist.osipov.igor
1 Где хотят построить город?

Рядом с Артемом, расположенным в 38 км от Владивостока и в котором находится аэропорт.

2 Для чего нужен новый населенный пункт?

Чекунов отметил: «Если объединить Владивосток, насчитывающий 600 тыс. жителей, с Артемом со 100 тыс. населения, построить новый город спутник на 300 тыс. человек и привлечь его в агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник».

Владивосток.
Владивосток.
wikipedia.org
3 Как назовут город?

По словам министра, новая часть будущего миллионника может так и именоваться — Спутником. «Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года», — добавил он.

4 Кто поддержит проект?

Ожидается, что строительство реализуют при поддержке ВЭБ. РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпороации развития Дальнего Востока и правительство Приморского края.

Стройка.
Стройка.
СС0
5 Есть еще новые спутники Владивостока?

Ранее «друга» для приморской столицы решила построить торговая сеть DNS. Проект уже реализуют, но этот спутник меньше и рассчитан на 30 тыс. жителей.

6 На чем еще концентрируется Минвостокразвития?

Ведомство выявляет перспективные места в крупных городах, чтобы решать проблемы точечной застройки.

Стройка.
Стройка.
Михаил Хаустов

«Зачастую девелоперы, реализовывавшие проекты точечной застройки, ставили во главу угла краткосрочную прибыльность, а не качество жизни. Люди на безрыбье вынуждены были покупать дорогое жилье, которое не в полной мере соответствует современным представлениям о том, каким должен быть качественный квартал», — цитирует РБК Алексея Чекунова.

Многие проблемы, подчеркнул эксперт, может решить проект «Дальневосточный квартал».

Путешествие из Барнаула во Владивосток.
Путешествие из Барнаула во Владивосток.
vk.com/urist.osipov.igor

Алексей Чекунов,
глава Минвостокразвития:

Будем стимулировать создание массовых кварталов жилой застройки (от 50 тыс. кв. м) в соответствии с единым архитектурным стилем, этажностью не более 7−9 этажей, благоустроенными территориями, стандартами по парковым зонам, детским площадкам и парковочным местам.

Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь.

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