Спутник Артема. Где на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

Рядом с Артемом, расположенным в 38 км от Владивостока и в котором находится аэропорт.
Чекунов отметил: «Если объединить Владивосток, насчитывающий 600 тыс. жителей, с Артемом со 100 тыс. населения, построить новый город спутник на 300 тыс. человек и привлечь его в агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник».
По словам министра, новая часть будущего миллионника может так и именоваться — Спутником. «Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года», — добавил он.
Ожидается, что строительство реализуют при поддержке ВЭБ. РФ, его дочерней структуры «ПроГород», Корпороации развития Дальнего Востока и правительство Приморского края.
Ранее «друга» для приморской столицы решила построить торговая сеть DNS. Проект уже реализуют, но этот спутник меньше и рассчитан на 30 тыс. жителей.
Ведомство выявляет перспективные места в крупных городах, чтобы решать проблемы точечной застройки.
«Зачастую девелоперы, реализовывавшие проекты точечной застройки, ставили во главу угла краткосрочную прибыльность, а не качество жизни. Люди на безрыбье вынуждены были покупать дорогое жилье, которое не в полной мере соответствует современным представлениям о том, каким должен быть качественный квартал», — цитирует РБК Алексея Чекунова.
Многие проблемы, подчеркнул эксперт, может решить проект «Дальневосточный квартал».
Алексей Чекунов,
глава Минвостокразвития:
Будем стимулировать создание массовых кварталов жилой застройки (от 50 тыс. кв. м) в соответствии с единым архитектурным стилем, этажностью не более 7−9 этажей, благоустроенными территориями, стандартами по парковым зонам, детским площадкам и парковочным местам.
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь.