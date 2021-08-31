Спутник Артема. Где на Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник

6 На чем еще концентрируется Минвостокразвития?

Ведомство выявляет перспективные места в крупных городах, чтобы решать проблемы точечной застройки.

Стройка. Михаил Хаустов

«Зачастую девелоперы, реализовывавшие проекты точечной застройки, ставили во главу угла краткосрочную прибыльность, а не качество жизни. Люди на безрыбье вынуждены были покупать дорогое жилье, которое не в полной мере соответствует современным представлениям о том, каким должен быть качественный квартал», — цитирует РБК Алексея Чекунова.

Многие проблемы, подчеркнул эксперт, может решить проект «Дальневосточный квартал».

Путешествие из Барнаула во Владивосток. vk.com/urist.osipov.igor

Алексей Чекунов,

глава Минвостокразвития: