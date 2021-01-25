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Жизнь

Сразу на 10 человек за сутки выросло число тяжелых ковидных больных на Алтае, 15 пациентов умерли

За сутки в Алтайском крае зарегистрировали 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 176 пациентов, умерло 15 человек, сообщили 25 января в оперштабе.

Медицина. Коронавирус.
Медицина. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 375 человек (+10 за сутки), из них 114 на ИВЛ (днем ранее их было 113).

В больницах с подтвержденным коронавирусом 1 840 пациентов, еще 859 с вирусной пневмонией.

Всего в резервном фонде 916 коек.

Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 37 895 человек. Выздоровели всего 33 911 человек. Умерло 1 871.

Новые случаи

  • Барнаул — 52,
  • Рубцовск — 16,
  • Бийск — 15,
  • Славгород — 7,
  • Яровое, Павловский район — по 5 заболевших,
  • Заринск, Волчихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Благовещенский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Новичихинский, Рубцовский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Бурлинский, Завьяловский, Зональный, Каменский, Ключевской, Красногорский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский, Родинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

7 698 жителей края уже получили первую прививку от ковида, 1 122 человека получили две прививки, т. е. полностью вакцинировались.

На утро 25 января в Алтайский край поступило 12 842 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак».

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