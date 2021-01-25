Сразу на 10 человек за сутки выросло число тяжелых ковидных больных на Алтае, 15 пациентов умерли

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находятся 375 человек (+10 за сутки), из них 114 на ИВЛ (днем ранее их было 113).
В больницах с подтвержденным коронавирусом 1 840 пациентов, еще 859 с вирусной пневмонией.
Всего в резервном фонде 916 коек.
Общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 37 895 человек. Выздоровели всего 33 911 человек. Умерло 1 871.
Новые случаи
- Барнаул — 52,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 15,
- Славгород — 7,
- Яровое, Павловский район — по 5 заболевших,
- Заринск, Волчихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский, Усть-Пристанский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Благовещенский, Змеиногорский, Немецкий национальный, Новичихинский, Рубцовский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Заринский, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Бурлинский, Завьяловский, Зональный, Каменский, Ключевской, Красногорский, Курьинский, Локтевский, Петропавловский, Родинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
7 698 жителей края уже получили первую прививку от ковида, 1 122 человека получили две прививки,
На утро 25 января в Алтайский край поступило 12 842 комплекта вакцины «Гам-Ковид-Вак».