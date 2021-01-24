Более десяти человек за сутки попали в больницы Алтая с вирусной пневмонией. Свободных коек стало меньше

В Алтайском крае, по данным на 24 января, зарегистрировали 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией и 15 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, с 24 ноября 2020 года в крае фиксировали ежедевно более 200 заболевших. С 9 января показатель впервые опустился ниже двух сотен и держится на уровне «+190».

На 24 января января всего в крае инфицированных — 37 703 (в том числе 2 479 детей до 17 лет включительно). Выздоровели — 33 753 пациентов, из них за прошедшие сутки — 176.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 839 человек.

«Кроме этого, 863 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе. По данным на 23 января, таких пациентов было 851.

Еще 47 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 678 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

«Развернуто 3615 коек, к кислороду имеют подключение 2235, с ИВЛ — 333. Резервных коек: 3615 — 1839 — 863 = 913», — добавили в оперштабе. Днем ранее свободных коек было 922.

Количество тяжелобольных — 365, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 113.

За весь период скончались 1 856 человек: из них 15 за прошедшие сутки (от COVID-19 — 10, по иной причине смерти — 5). Всего от короновирусной инфекции скончались 1116 человек (по иным причинам смерти — 740).

На новую коронавирусную инфекцию обследовали 1 056 565 человек. На 24 января в регионе прививается 8 679 человек: 7 557 — получили первую прививку, 1 122 — получили две прививки (полностью вакцинированы).

Ранее Алтайский край вошел в антирейтинг регионов по смертности от ковида.