Алтайский край вошел в антирейтинг регионов по смертности от ковида

Алтайский край вошел в список регионов России с самой большой смертностью пациентов с COVID-19. Об этом пишет lenta.ru , ссылаясь на данные исследования аналитической службы FinExpertiza.

По информации на ноябрь 2020 года, наибольшая доля летальных случаев, связанных с коронавирусом, зафиксирована в Ямало-Hенецком автономном округе — 39,9%, а также в Санкт-Петербурге — 33,7% и Москве — 31,4%.

Кроме того, в антирейтинг вошли Алтайский край (28,1%), Якутия (27,3%), Ханты-Мансийский автономный округ (26%) и Московская область (25,4%).

Среди регионов, в которых коронавирус был указан основной причиной смерти, также назвали Алтай (23,4%).

В целом по России смертность среди коронавирусных пациентов составила (на ноябрь 2020 года) 16,2%, главной причиной ковид указывался в 8,9% случаев.

Исследование проводилось по данным Росстата, который в отличие от оперштаба, учитывает и те случаи, когда COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова

В Алтайском крае, по информации краевого оперштаба на 20 января, коронавирусом заболело 36 929 человек, из них 32 971 выздоровели, 1 797 человек скончались.

Ранее altapress.ru сообщал, что с января по ноябрь 2020 года в Алтайском крае естественная убыль населения составила 15,5 тыс. человек, что на пять тысяч больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Вторая волна пандемии привела к серьезным потерям, признавали краевые власти.

Прирост смертности в ноябре 2020 года в Алтайском крае составил 85,3% по отношению к ноябрю 2019 года. В октябре смертность подскочила на 62,3%.