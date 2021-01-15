Убыль населения в Алтайском крае выросла в полтора раза

С января по ноябрь 2020 года в Алтайском крае естественная убыль населения составила 15,5 тыс. человек, что на пять тысяч больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил Алтайкрайстат.

За 11 месяцев в регионе родилось 18 134 человека, что на 1 333 меньше, чем годом ранее.

При этом умерло 33 663 жителя края. Это на 3 526 человек больше, чем за тот же период в 2019 году.

Ранее Росстат опубликовал аналогичные данные. Население в России стремительно сокращается и рождаемость падает. За январь-ноябрь 2020 года родились 1,306 млн младенцев. Показатель рождаемости в стране провалился на 60 тыс.

За 11 месяцев в стране умерли 1,881 млн человек, тогда как год назад за тот же период — 1,651 млн человек.