Средневековое фехтование и долгая прогулка. 9 идей, чем заняться на этих выходных в Барнауле

В кино
Драма Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» в «Премьере» — 8 июня, 18:00, 16+
Драма Ли Тамахори «На краю земли» в «Галактике» — 9 июня, 18:30, 16+
В театр
«Софичка» в Театре драмы — 9 июня, 17:30, 12+
В музей
Мастер-класс по созданию глиняной игрушки в Художественном музее — 8 июня, 12:00, 6+
На игру
Настолки в парке «Изумрудный» — 9 июня, 18:00, 6+
На прогулку
Пешая прогулка «Лесные духи» от проекта «Идем пешком» от Ленты на ул. Власихинской — 9 июня, 12:00, 12+
На тренировку
Открытая тренировка от проекта «Дворовый тренер» в парке «Изумрудный» — 8 июня, 17:00, 0+
Открытая тренировка по историческому фехтованию от школы «Стальной опоссум» — 8 июня, с 16:00 и с 18:00, 6+
Для детей
«Все и сразу» в Крепостном театре — 9 июня, 13:00, 6+
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