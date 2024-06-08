Средневековое фехтование и долгая прогулка. 9 идей, чем заняться на этих выходных в Барнауле

Непредсказуемая погода не останавливает искателей приключений. Altapress.ru придумал, как провести эти выходные: сходить на тренировку в парк, войти в роль средневекового рыцаря, поиграть в настолки, прогуляться по лесу, сходить в кино или театр.

В кино

Драма Руслана Акуна «Рай под ногами матерей» в «Премьере» — 8 июня, 18:00, 16+

Драма Ли Тамахори «На краю земли» в «Галактике» — 9 июня, 18:30, 16+

Фильм "На краю земли". Кадр из фильма "На краю земли".

В театр

«Софичка» в Театре драмы — 9 июня, 17:30, 12+

В музей

Мастер-класс по созданию глиняной игрушки в Художественном музее — 8 июня, 12:00, 6+

Глиняные игрушки. vk.com/muzeighmak

На игру

Настолки в парке «Изумрудный» — 9 июня, 18:00, 6+

Сегодня занять себя "настолкой" в обществе знакомых или незнакомых по вкусу многим – и большим, и малым. mamastrezhi.ru

На прогулку

Пешая прогулка «Лесные духи» от проекта «Идем пешком» от Ленты на ул. Власихинской — 9 июня, 12:00, 12+

Прогулка по «Тропе Мазая» от «Идем гулять». vk.com/idem_peshkom_barnaul

На тренировку

Открытая тренировка от проекта «Дворовый тренер» в парке «Изумрудный» — 8 июня, 17:00, 0+

Открытая тренировка по историческому фехтованию от школы «Стальной опоссум» — 8 июня, с 16:00 и с 18:00, 6+

Открытая тренировка в парке "Изумрудный". vk.com/park_izumrudnyi

Для детей

«Все и сразу» в Крепостном театре — 9 июня, 13:00, 6+

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