Средняя сумма взятки в Алтайском крае выросла до полумиллиона рублей

Средняя сумма взятки в Алтайском крае в 2018 году составила 540 тыс. рублей, заявил начальник краевого ГУ МВД Андрей Подолян в своем отчете перед депутатами АКЗС. Это значительно больше, чем в 2017 году — 310 тыс. рублей.

За истекший год алтайские полицейские зафиксировали 191 коррупционное преступление (171 в 2017 году), установили 86 фактов взяточничества (в 2017 году — 70), в том числе 59 фактов получения взятки (в 2017 году — 46), 19 — дачи взятки (в 2017 году — 15), 8 — посредничества во взяточничестве (в 2017 году — 9).

В 2018 году сотрудники МВД выявили 77 фактов, связанных с хищениями и нецелевыми расходованиями бюджетных средств в Алтайском крае.

«На наш взгляд, победить данное зло можно только коллективными усилиями по созданию в обществе атмосферы нетерпимости к любым таким проявлениям, в том числе на бытовом уровне», — считает Андрей Подолян.

Всего за 2018 год в Алтайском крае органы МВД зарегистрировали 889 экономических преступлений, каждое второе из которых тяжкое и особо тяжкое. В 2017 году выявили 852 таких преступления.