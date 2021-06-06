7 июня
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Жизнь

Срочно-обморочно смотрим список местных слов регионов России. Алтайский край там тоже есть

Эксперты «Яндекса» и ученые Института русского языка имени Виноградова ко Дню русского языка — 6 июня — собрали список диалектных слов, используемых в регионах России.

Работа. Чтение.
Работа. Чтение.
открытые источники в интернете

«Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка», — сообщает сервис.

Так, например, замечено, что в Алтайском крае часто называют мочалку «вехоткой». Также в речи жителей региона встречаются:

  • кондюк (кондиционер),
  • лишкануть (преувеличить, перегнуть)
  • на разновес (на развес),
  • обутки (обувь),
  • огребаться (быть наказанным),
  • переператься (препираться),
  • повдоль (вдоль),
  • постряпушки (выпечка),
  • толченка (пюре),
  • уматный (отличный),
  • шарохаться (бродить).

Для исследования эксперты использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен.

Они изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Согласно исследованию, в Белгородской области, например, чтобы назвать что-то кашей или мешаниной, используют слово «кеся-меся». А в Краснодарском крае, когда имеют в виду, что что-то нужно сделать очень срочно, говорят «срочно-обморочно».

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