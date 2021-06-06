Срочно-обморочно смотрим список местных слов регионов России. Алтайский край там тоже есть

«Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка», — сообщает сервис.

Так, например, замечено, что в Алтайском крае часто называют мочалку «вехоткой». Также в речи жителей региона встречаются:

кондюк ( кондиционер),

кондиционер), лишкануть ( преувеличить , перегнуть)

преувеличить перегнуть) на разновес ( на развес),

на развес), обутки ( обувь),

обувь), огребаться ( быть наказанным),

быть наказанным), переператься ( препираться),

препираться), повдоль ( вдоль),

вдоль), постряпушки ( выпечка),

выпечка), толченка ( пюре),

пюре), уматный ( отличный),

отличный), шарохаться ( бродить).

Для исследования эксперты использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен.

Они изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Согласно исследованию, в Белгородской области, например, чтобы назвать что-то кашей или мешаниной, используют слово «кеся-меся». А в Краснодарском крае, когда имеют в виду, что что-то нужно сделать очень срочно, говорят «срочно-обморочно».