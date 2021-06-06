Срочно-обморочно смотрим список местных слов регионов России. Алтайский край там тоже есть

«Мы попробовали составить список таких слов — не претендующий на полноту, но хотя бы дающий представление о региональном разнообразии русского языка», — сообщает сервис.
Так, например, замечено, что в Алтайском крае часто называют мочалку «вехоткой». Также в речи жителей региона встречаются:
- кондюк (кондиционер),
- лишкануть (преувеличить, перегнуть)
- на разновес (на развес),
- обутки (обувь),
- огребаться (быть наказанным),
- переператься (препираться),
- повдоль (вдоль),
- постряпушки (выпечка),
- толченка (пюре),
- уматный (отличный),
- шарохаться (бродить).
Для исследования эксперты использовали данные блог-платформы Яндекс.Дзен.
Они изучили статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России, в общей сложности — 11 млрд словоупотреблений. А потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН отобрали самые интересные слова и дали им определения.
Согласно исследованию, в Белгородской области, например, чтобы назвать что-то кашей или мешаниной, используют слово «кеся-меся». А в Краснодарском крае, когда имеют в виду, что что-то нужно сделать очень срочно, говорят «срочно-обморочно».