США считают себя хозяевами Луны

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что есть только одна страна, которая может вернуть астронавтов на Луну — это США. Теперь американцы, по его словам, вернутся «на Луну, чтобы там остаться», пишет Lenta.ru. В Роскосмосе отказались признавать такое заявление.

Международное сотрудничество по исследованию спутника Земли возможно только под руководством США, считает Брайденстайн.

«Есть только одна страна, способная создать коалицию для обеспечения возвращения астронавтов на Луну. Это США. Именно такова наша цель. На симпозиуме в Колорадо-Спрингс я с 20 руководителями национальных космических ведомств обсуждал вопрос о возвращении астронавтов на Луну. В этом заключается роль США в качестве лидера и великой страны», — сказал он.

США вернутся «на Луну, чтобы там остаться», добавил глава космического агенства.

В Роскосмосе заявили, что отказываются признавать главенство США в исследовании Луны. Россия готова участвовать в международных проектах только «на равноправной основе» и «при понимании пользы от такой кооперации», передает ТАСС.

По данным NASA, первый испытательный полет носителя на Луну должен состояться в 2020 году, а пилотируемый облет — в 2022 году. Вице-президент США Майк Пенс рекомендовал ученым вернуть американских астронавтов на поверхность Луны не позднее 2024 года.