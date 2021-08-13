Стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусом держится в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 273 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 150 пациентов, умерло 26 человек, сообщили 13 августа в оперштабе.

Количество тяжелобольных достигло 774 (+28 за сутки) человек, из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях лечатся 2 842 человека с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В резерве остается 1 363 свободных койки.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 65 669 человек. Выздоровели всего 50 695 человек, умерло 4 260 пациентов.

Новые случаи