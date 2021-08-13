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Жизнь

Стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусом держится в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтвердилось 273 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровели 150 пациентов, умерло 26 человек, сообщили 13 августа в оперштабе.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

Количество тяжелобольных достигло 774 (+28 за сутки) человек, из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях лечатся 2 842 человека с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В резерве остается 1 363 свободных койки.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 65 669 человек. Выздоровели всего 50 695 человек, умерло 4 260 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 78,
  • Бийск — 37,
  • Рубцовск — 23,
  • Заринск — 14,
  • Тальменский район — 7,
  • Ребрихинский район — 6,
  • Новоалтайск — 5,
  • Славгород, Михайловский, Первомайский, Угловский районы — по 4 заболевших,
  • Белокуриха, Алейский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби Алтайский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Каменский, Красногорский, Новичихинский, Романовский, Третьяковский, Хабарский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тогульский, Чарышский, Шелаболихинский — по 1 заболевшему.
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