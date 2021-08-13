Стабильно высокий уровень заболеваемости коронавирусом держится в Алтайском крае

Количество тяжелобольных достигло 774 (+28 за сутки) человек, из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях лечатся 2 842 человека с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
В резерве остается 1 363 свободных койки.
Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 65 669 человек. Выздоровели всего 50 695 человек, умерло 4 260 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 78,
- Бийск — 37,
- Рубцовск — 23,
- Заринск — 14,
- Тальменский район — 7,
- Ребрихинский район — 6,
- Новоалтайск — 5,
- Славгород, Михайловский, Первомайский, Угловский районы — по 4 заболевших,
- Белокуриха, Алейский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби Алтайский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Каменский, Красногорский, Новичихинский, Романовский, Третьяковский, Хабарский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тогульский, Чарышский, Шелаболихинский — по 1 заболевшему.