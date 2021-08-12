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Жизнь

25 человек скончалось за сутки от COVID-19 в Алтайском крае, еще 746 в тяжелом состоянии

275 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за день. Закрыли больничные 158 человек, 25 пациентов скончалось, сообщили 12 августа в оперштабе.

Врачи. Пандемия
Врачи. Пандемия
ССО.

В тяжелом состоянии находятся 746 человек (+11 за сутки), из них 232 на ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 847 человек и 495 с вирусной пневмонией.

В резерве остаются свободными 1 344 коечных места.

Всего с начала пандемии в крае заболело 65 396 человек, в том числе 4 472 ребенка. Выздоровели всего 50 545 человек, умерло 4 234 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 91,
  • Бийск — 37,
  • Рубцовск — 16,
  • Первомайский район — 12,
  • Змеиногорский и Ребрихинский районы — по 11 заболевших,
  • Калманский район — 9,
  • Алейск, Заринск, Мамонтовский район — по 8 заболевших,
  • Новоалтайск — 6,
  • Зональный, Михайловский районы — по 5 заболевших,
  • Алтайский, Ельцовский, Локтевский, Солонешенский, Третьяковский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Крутихинский, Курьинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • Завьяловский, Косихинский, Романовский, Тальменский, Целинный районы — по 1 заболевшему.
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