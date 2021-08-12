25 человек скончалось за сутки от COVID-19 в Алтайском крае, еще 746 в тяжелом состоянии

В тяжелом состоянии находятся 746 человек (+11 за сутки), из них 232 на ИВЛ.
В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 847 человек и 495 с вирусной пневмонией.
В резерве остаются свободными 1 344 коечных места.
Всего с начала пандемии в крае заболело 65 396 человек, в том числе 4 472 ребенка. Выздоровели всего 50 545 человек, умерло 4 234 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 91,
- Бийск — 37,
- Рубцовск — 16,
- Первомайский район — 12,
- Змеиногорский и Ребрихинский районы — по 11 заболевших,
- Калманский район — 9,
- Алейск, Заринск, Мамонтовский район — по 8 заболевших,
- Новоалтайск — 6,
- Зональный, Михайловский районы — по 5 заболевших,
- Алтайский, Ельцовский, Локтевский, Солонешенский, Третьяковский районы — по 4 заболевших,
- Алейский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Крутихинский, Курьинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
- Завьяловский, Косихинский, Романовский, Тальменский, Целинный районы — по 1 заболевшему.