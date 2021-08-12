25 человек скончалось за сутки от COVID-19 в Алтайском крае, еще 746 в тяжелом состоянии

275 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за день. Закрыли больничные 158 человек, 25 пациентов скончалось, сообщили 12 августа в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 746 человек (+11 за сутки), из них 232 на ИВЛ.

В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 847 человек и 495 с вирусной пневмонией.

В резерве остаются свободными 1 344 коечных места.

Всего с начала пандемии в крае заболело 65 396 человек, в том числе 4 472 ребенка. Выздоровели всего 50 545 человек, умерло 4 234 пациента.

Новые случаи