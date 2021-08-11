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Жизнь

Еще 24 ковидных пациента умерли за сутки в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 272 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 152 пациента, умерло 24 человека, сообщили 11 августа в оперштабе.

Больница, медицина.
Больница, медицина.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 735 человек, 227 из которых подключено к ИВЛ.

Всего в госпиталях 2871 человек с коронавирусом и 507 пациентов с вирусной пневмонией.

В резервном фонде остаются 1 308 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 65 121 человека, выздоровели всего 50 387 человек, умерло 4 209 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 93,
  • Бийск — 51,
  • Ребрихинский район — 21,
  • Калманский район — 10,
  • Заринск, Бийский район — по 8 заболевших,
  • Первомайский, Родинский районы — по 7 заболевших,
  • Змеиногорский район — 6,
  • Алтайский, Солтонский районы — по 5 заболевших,
  • Алейский район — 4,
  • Камень-на-Оби, Волчихинский, Ельцовский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Рубцовск, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский районы — по 1 заболевшему.
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