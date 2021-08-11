Еще 24 ковидных пациента умерли за сутки в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 735 человек, 227 из которых подключено к ИВЛ.
Всего в госпиталях 2871 человек с коронавирусом и 507 пациентов с вирусной пневмонией.
В резервном фонде остаются 1 308 коечных мест.
Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 65 121 человека, выздоровели всего 50 387 человек, умерло 4 209 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 93,
- Бийск — 51,
- Ребрихинский район — 21,
- Калманский район — 10,
- Заринск, Бийский район — по 8 заболевших,
- Первомайский, Родинский районы — по 7 заболевших,
- Змеиногорский район — 6,
- Алтайский, Солтонский районы — по 5 заболевших,
- Алейский район — 4,
- Камень-на-Оби, Волчихинский, Ельцовский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
- Рубцовск, Кытмановский, Локтевский, Михайловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Чарышский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Завьяловский, Зональный, Красногорский, Мамонтовский, Рубцовский, Советский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский районы — по 1 заболевшему.