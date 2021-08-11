Еще 24 ковидных пациента умерли за сутки в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае подтвердилось 272 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 152 пациента, умерло 24 человека, сообщили 11 августа в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 735 человек, 227 из которых подключено к ИВЛ.

Всего в госпиталях 2871 человек с коронавирусом и 507 пациентов с вирусной пневмонией.

В резервном фонде остаются 1 308 коечных мест.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 65 121 человека, выздоровели всего 50 387 человек, умерло 4 209 пациентов.

Новые случаи