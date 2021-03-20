Стала известна дата следующей волны тепла в Алтайском крае

Третья декада марта в Алтайском крае будет теплее нормы, рассказал « Вестям » и.о. начальника Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.

Новая волна тепла ждет Алтайский край в последних числах месяца — с 27 марта, спрогнозировал Савин.

«Надеемся, что весна уже будет скоро», — добавил синоптик.

После теплых выходных 20−21 марта ожидается небольшое похолодание.

22 марта, в понедельник, по краю будет ночью −2… −7 градуса. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем ожидается +2… +7 градусов. На большей края небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Новый главный синоптик

Дмитрий Савин временно исполняет обязанности начальника Алтайского ЦГМС после того, как Александр Люцигер переехал в Новосибирск, где возглавил другое климатическое учреждение.

Дмитрий Савин. Скриншот видео vesti22. tv

Савин более 10 лет работал заместителем начальника алтайского Гидрометцентра и отвечал за экономическую деятельность.