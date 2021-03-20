Стала известна дата следующей волны тепла в Алтайском крае

Новая волна тепла ждет Алтайский край в последних числах месяца — с 27 марта, спрогнозировал Савин.
«Надеемся, что весна уже будет скоро», — добавил синоптик.
После теплых выходных 20−21 марта ожидается небольшое похолодание.
22 марта, в понедельник, по краю будет ночью −2… −7 градуса. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем ожидается +2… +7 градусов. На большей края небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.
Новый главный синоптик
Дмитрий Савин временно исполняет обязанности начальника Алтайского ЦГМС после того, как Александр Люцигер переехал в Новосибирск, где возглавил другое климатическое учреждение.
Савин более 10 лет работал заместителем начальника алтайского Гидрометцентра и отвечал за экономическую деятельность.