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Жизнь

Стала известна дата следующей волны тепла в Алтайском крае

Третья декада марта в Алтайском крае будет теплее нормы, рассказал «Вестям» и.о. начальника Алтайского ЦГМС Дмитрий Савин.

Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Первый день весны в Барнауле. 1 марта 2017 года.
Анна Зайкова

Новая волна тепла ждет Алтайский край в последних числах месяца — с 27 марта, спрогнозировал Савин.

«Надеемся, что весна уже будет скоро», — добавил синоптик.

После теплых выходных 20−21 марта ожидается небольшое похолодание.

22 марта, в понедельник, по краю будет ночью −2… −7 градуса. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем ожидается +2… +7 градусов. На большей края небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Новый главный синоптик

Дмитрий Савин временно исполняет обязанности начальника Алтайского ЦГМС после того, как Александр Люцигер переехал в Новосибирск, где возглавил другое климатическое учреждение.

Дмитрий Савин.
Дмитрий Савин.
Скриншот видео vesti22. tv

Савин более 10 лет работал заместителем начальника алтайского Гидрометцентра и отвечал за экономическую деятельность.

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