Стала известна главная проблема новогодних мандаринов

Киселев отметил, что россияне, делая предновогодние покупки, стараются выбрать абхазские мандарины — самые любимые цитрусовые в России.
Однако есть проблема: из-за путаницы сортов потребители часто приобретают совсем не то, что хотят.
«При закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины. Это уже установили потом в лабораторных условиях», — рассказал эксперт, говоря о гибриде мандарина и апельсина.
Проблем с качеством у этих цитрусовых выявлено не было, их можно есть без опасений.
Киселев посоветовал искать абхазские мандарины только после середины декабря. При этом не стоит доверять указанию сорта, если призжаете на фруктово-овощную базу.
Также специалист напомнил, что мандарины — сильный аллерген. Поэтому много лучше не съедать.
«В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1−2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка», — предупредил Киселев.
Ранее российский врач рассказал, сколько за день можно съесть арбузов, чтобы не умереть.