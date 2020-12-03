Стала известна главная проблема новогодних мандаринов

Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев рассказал радио Sputnik , что покупатель не всегда может доверять указанному на ценнике сорту мандаринов.

Киселев отметил, что россияне, делая предновогодние покупки, стараются выбрать абхазские мандарины — самые любимые цитрусовые в России.

Однако есть проблема: из-за путаницы сортов потребители часто приобретают совсем не то, что хотят.

«При закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины. Это уже установили потом в лабораторных условиях», — рассказал эксперт, говоря о гибриде мандарина и апельсина.

Проблем с качеством у этих цитрусовых выявлено не было, их можно есть без опасений.

Фрукты в супермаркете. Мандарины. СС0

Киселев посоветовал искать абхазские мандарины только после середины декабря. При этом не стоит доверять указанию сорта, если призжаете на фруктово-овощную базу.

Также специалист напомнил, что мандарины — сильный аллерген. Поэтому много лучше не съедать.

«В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1−2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка», — предупредил Киселев.

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