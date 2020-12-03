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Жизнь

Стала известна главная проблема новогодних мандаринов

Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев рассказал радио Sputnik, что покупатель не всегда может доверять указанному на ценнике сорту мандаринов.

Мандарины. Фрукты.
Мандарины. Фрукты.
СС0

Киселев отметил, что россияне, делая предновогодние покупки, стараются выбрать абхазские мандарины — самые любимые цитрусовые в России.

Однако есть проблема: из-за путаницы сортов потребители часто приобретают совсем не то, что хотят.

«При закупке образцов для исследования под видом абхазских мандаринов были реализованы клементины. Это уже установили потом в лабораторных условиях», — рассказал эксперт, говоря о гибриде мандарина и апельсина.

Проблем с качеством у этих цитрусовых выявлено не было, их можно есть без опасений.

Фрукты в супермаркете. Мандарины.
Фрукты в супермаркете. Мандарины.
СС0

Киселев посоветовал искать абхазские мандарины только после середины декабря. При этом не стоит доверять указанию сорта, если призжаете на фруктово-овощную базу.

Также специалист напомнил, что мандарины — сильный аллерген. Поэтому много лучше не съедать.

«В мандаринах содержится салициловая кислота, она вызывает расширение капилляров, а это провоцирует аллергическую реакцию. Кроме того, аллергологи отмечают, что у многих людей наблюдается дисбактериоз. Они не рекомендуют есть мандарины больше 1−2 штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка», — предупредил Киселев.

Ранее российский врач рассказал, сколько за день можно съесть арбузов, чтобы не умереть.

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