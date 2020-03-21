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Жизнь

Стали известны болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия сообщило о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции, пишут РИА Новости.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Согласно данным из отчета, среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5%, а среди диабетиков — на 7,3%.

Также повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,6%)

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая.

Ранее врач назвал опасный признак заражения тяжелой формой COVID-19

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире превысила 270 тыс. Актуальную информацию смотрите на карте распространения COVID-19.

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