Стали известны болезни, повышающие опасность коронавируса

Согласно данным из отчета, среди людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, опасность такого развития ситуации повышается на 10,5%, а среди диабетиков — на 7,3%.
Также повышенный риск наблюдается у пациентов с хроническими респираторными заболеваниями (на 6,3%), гипертонией (на 6%) и онкологическими заболеваниями (на 5,6%)
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая.
Ранее врач назвал опасный признак заражения тяжелой формой COVID-19
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире превысила 270 тыс. Актуальную информацию смотрите на карте распространения COVID-19.