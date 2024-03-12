12 марта
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Жизнь

Стали известны ключевые ошибки при выпекании блинов

Управляющий блинной рассказал, почему комом может получиться не только первый блин, сообщает "Лента.ру".

Блины.
Блины.
freepik.com/KamranAydinov

По словам эксперта, проблема часто кроется в неправильном выборе муки, из-за которой блины могут рваться.

Чтобы избежать таких проблем, рекомендуют использовать пшеничную муку с содержанием не более 10 гр. белка. Также тесту нужно настояться — тогда клейковина разбухнет, и блин сохранит форму.

Также некоторые недостаточно подогревают сковороды перед выпеканием. Сковорода должна быть горячей — тесто не будет прилипать, а на блинах будет золотистая корочка. Для выпечки блинов советуют использовать алюминиевую сковороду с антипригарным покрытием. Также ее нужно обильно смазать маслом.

«Резиновыми» блины могут стать, если в тесто добавить слишком много яиц. Если же переборщить с мукой, масса неравномерно распределится по сковородке и подгорит.

Ранее диетолог назвала норму блинов, которую можно съесть в сутки.

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