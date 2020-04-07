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7 апреля
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Жизнь

Стали известны российские регионы, где больше всего беспризорников

Москва и Московская область входят в число лидеров по количеству официально зарегистрированных беспризорных детей. В столице их насчитали 8 тыс., а в Подмосковье — 2,8 тыс. А лидирует по этому печальному показателю Курганская область, где официально зарегистрированы 9,7 тыс. беспризорников, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные МВД России.

1999 год, беспризорники.
1999 год, беспризорники.
Анна Зайкова

Из сибирских регионов в группу-лидеров по беспризорности попала Иркутская область — 2,7 тыс. человек и пятое место. В тройке лидеров еще один богатый регион — Свердловская область (3,6 тыс. человек).

А вот наименьшее число беспризорников полицейские фиксировали в 2019 году в основном в национальных республиках. Так, в Калмыкии их было всего 2, а в Республике Алтай — 14 человек.

Всего за 2019 год в России сотрудниками МВД было зарегистрировано 75,5 тыс. таких несовершеннолетних. Для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 68,7 тыс.

Еще один печальный показатель заключается в том, что 80% ребят, находящихся сегодня в детских домах, имеют живых родителей.

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