Стали известны российские регионы, где больше всего беспризорников

Москва и Московская область входят в число лидеров по количеству официально зарегистрированных беспризорных детей. В столице их насчитали 8 тыс., а в Подмосковье — 2,8 тыс. А лидирует по этому печальному показателю Курганская область, где официально зарегистрированы 9,7 тыс. беспризорников, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на данные МВД России.

Из сибирских регионов в группу-лидеров по беспризорности попала Иркутская область — 2,7 тыс. человек и пятое место. В тройке лидеров еще один богатый регион — Свердловская область (3,6 тыс. человек).

А вот наименьшее число беспризорников полицейские фиксировали в 2019 году в основном в национальных республиках. Так, в Калмыкии их было всего 2, а в Республике Алтай — 14 человек.

Всего за 2019 год в России сотрудниками МВД было зарегистрировано 75,5 тыс. таких несовершеннолетних. Для сравнения годом ранее этот показатель был на уровне 68,7 тыс.

Еще один печальный показатель заключается в том, что 80% ребят, находящихся сегодня в детских домах, имеют живых родителей.