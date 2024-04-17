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Жизнь

Стали известны сроки выхода PlayStation 5 Pro

Sony начала предупреждать разработчиков и партнеров о подготовке к выходу PlayStation 5 Pro. Об этом сообщает издание The Verge.

Playstation.
Playstation.
CC0

Известно, что в своих рассылках Sony попросила подготовить игры к выходу новой приставки.

Корпорация не спешит называть приставку PlayStation 5 Pro, а ограничивается формулировкой Trinity. При этом они описывают ее, как «высококачественная версия PlayStation 5».

Журналисты издания уверены, что так Sony косвенно подтвердила сроки выхода PS5 Pro. Инсайдеры ожидают выхода новой приставки до конца года, скорее всего — в ноябре-декабре.

В ближайшее время компания начнет рассылать разработчикам девкиты (development kit) PlayStation 5 Pro. Это специальные версии приставки, чтобы настроить игры.

Ранее сообщалось, что за домашнего робота может создать Apple.

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