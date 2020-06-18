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Стало известно, что будет с парадом Победы в Барнауле

Военные парады 24 июня пройдут в 28 городах России, но не в Барнауле. В правительстве Алтайского края рассказали, почему.

Парад на День Победы в Барнауле. 9 мая 2014 года
Парад на День Победы в Барнауле. 9 мая 2014 года
Олег Богданов

«Из-за эпидемиологической ситуации праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня проводиться не будут», — заявили власти.

Эта позиция согласована с полномочным представителем президента РФ в Сибири Сергее Меняйло.

В расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в крае, пройдут торжественные построения и марши, добавили в правительстве.

22 и 24 июня Алтайский край присоединится к общероссийским и проведет региональные акции, но в дистанционном формате.

Полный их перечень опубликуют позднее.

Парад Победы в Москве. 2019 год.
Парад Победы в Москве. 2019 год.
kremlin.ru

Где все-таки пройдут парады

По информации минобороны, военные парады пройдут в девяти городах-героях: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск и Тула.

А также в 19 городах, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, армейских корпусов и Каспийской флотилии. Это Астрахань, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск.

Напомним, в Алтайском крае продолжает сохраняться высокий прирост заболевших коронавирусом.

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