2 декабря
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Жизнь

Стало известно, что необходимо для стабилизации цен на такси

Mash Siberia рассказали, что нужно, чтобы цены на такси стабилизировались.

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Как сообщает источник, для этого необходимо набрать около 80 тыс. водителей по всей России.

Так в соседней от Алтайского края, Новосибирской области за последний год поездки подорожали на 24%. Стоимость минуты повысилась на четыре рубля, с 15 до 19.

Источник указал, что информацией поделились аналитики Яндекс.Такси.

Таким образом, заказы по стране увеличились на 20%, а вот количество водителей уменьшилось.

Как только наберется количество желающих, спрос и предложение стабилизируются.

Ранее стало известно, что таксисты оказались самой оплачиваемой рабочей специальностью в Барнауле.

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